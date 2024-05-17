Meteoroloji açıkladı: 17 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:08

Güncelleme: 17.05.2024 - 09:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR ERİMESİ UYARISI

Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevreleri ile öğleden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmektedir.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı, gece saatlerinde bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı bulutlu