Meteoroloji açıkladı: 18 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) üzerinde, iç kesimlerde normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Rüzgarın da; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 25°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 14°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

RİZE 18°C, 26°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 25°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 4°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık