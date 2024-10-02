Meteoroloji açıkladı: 2 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji 2 Ekim 2024 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre; Bolu, Sinop, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük dahil 7 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğu, Akdeniz'in doğu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, ilk saatlerde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
URFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
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