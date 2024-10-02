Meteoroloji açıkladı: 2 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 02.10.2024 - 07:52

Güncelleme: 02.10.2024 - 07:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğu, Akdeniz'in doğu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, ilk saatlerde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu