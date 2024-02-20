Meteoroloji açıkladı: 20 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İşte il il hava durumu...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 08:08
Meteoroloji açıkladı: 20 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Şanlıurfa, Artvin ile ilk saatlerde Adana, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde yer yer batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Adana, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 

ADANA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 

ANKARA °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve ye yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusunun, ilk saatlerde Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı


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