Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 21 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Marmara dahil ülke genelinde sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 08:08
Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve az yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 20°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

HATAY 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde kuzey ve güneyi kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 14°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 16°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 3°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu'sunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 18°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 22°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


meteoroloji genel müdürlüğü haberleri meteoroloji haberleri salı günü hava durumu haberleri Malatya hava durumu haberleri Konya Hava Durumu haberleri Kahramanmaraş hava durumu haberleri İzmir Hava Durumu haberleri İstanbul Hava Durumu haberleri hava durumu tahmini haberleri hava durumu haberleri Bursa Hava Durumu haberleri Ankara Hava Durumu haberleri Adıyaman hava durumu haberleri uyarı haberleri Sis haberleri toz taşınımı haberleri yağış haberleri şiddetli yağış haberleri sağanak yağış haberleri Kuvvetli yağış haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 18 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 18 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 19 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 19 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatlarında tarihi zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatlarında tarihi zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Yargı dizisinden dikkat çeken gönderme: ‘Yargı kararlarıyla serbest kalan birini bir dakika bile tutamazsın!’

Yargı dizisinden dikkat çeken gönderme: ‘Yargı kararlarıyla serbest kalan birini bir dakika bile tutamazsın!’
Reisi'nin ölümü İran'da neleri değiştirir? Prof. Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi

Reisi'nin ölümü İran'da neleri değiştirir? Prof. Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi
Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu

Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu
SGK düğmeye bastı! Tanıdıklarına sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak...

SGK düğmeye bastı! Tanıdıklarına sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak...
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…
Son Dakika... Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı: 'Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir'

Son Dakika... Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı: 'Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir'
Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!

Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!