Meteoroloji açıkladı: 22 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği aktarıldı.

Rüzgarın ise; genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 11°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 12°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden Anadolu Yakası aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 25°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde (Salı) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 12°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 17°C, 27°C

Çok bulutlu, bu akşam (Salı) ve yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 2°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

RİZE 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin ( Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde Van ve Bitlis, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KARS -1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 8°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 4°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.