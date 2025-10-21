Meteoroloji açıkladı: 21 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege, (Mersin hariç) Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep, Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların güney ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü olmak üzere sağanak, kuzeydoğu kesimlerde ise yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Güney Ege kıyıları ile Siirt, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Güney Ege kıyıları ile Siirt, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 16°C

öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 20°C

sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 27°C

öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 26°C

öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

bölgenin güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 20°C

sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 18°C

sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 8°C, 18°C

güney çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 14°C

sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 22°C

güney ve doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 23°C

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 17°C, 21°C

doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 19°C

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı