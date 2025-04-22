Meteoroloji açıkladı: 22 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Nisan Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Muğla çevreleri ve Aydın'ın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri(Düzce hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
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