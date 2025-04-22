Meteoroloji açıkladı: 22 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 22.04.2025 - 08:17

Güncelleme: 22.04.2025 - 08:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Muğla çevreleri ve Aydın'ın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri(Düzce hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu