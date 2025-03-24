Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:09

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Manisa ve Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık