Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Mart Pazartesi hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Manisa ve Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 5°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
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