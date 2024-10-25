Meteoroloji açıkladı: 25 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre; yurdun geneli sisli ve puslu havanın etkisi altına girecek. Bazı kesimler sağanak ve kar yağışlı hafta sonu geçirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri bulutlu, puslu ve sisli bir hava yaşayacak. Ülkenin Karadeniz kıyıları sağanak yağış?, Ardahan çevreleri de karla karışık yağmur etkisinde bir hafta sonu geçirecek.
Hava sıcaklıkların ise mevsim normallerinde devam etmesi bekleniyor. Hafif ve orta kuvvette rüzgar etkisini sürdürecek.
İl il hava durumu
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus? ve yer yer sis? bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
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