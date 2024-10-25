Meteoroloji açıkladı: 25 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:04

Güncelleme: 25.10.2024 - 09:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri bulutlu, puslu ve sisli bir hava yaşayacak. Ülkenin Karadeniz kıyıları sağanak yağış?, Ardahan çevreleri de karla karışık yağmur etkisinde bir hafta sonu geçirecek.

Hava sıcaklıkların ise mevsim normallerinde devam etmesi bekleniyor. Hafif ve orta kuvvette rüzgar etkisini sürdürecek.

İl il hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus? ve yer yer sis? bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Az bulutlu

VAN °C, 12°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık