Meteoroloji açıkladı: 26 Şubat 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Antalya çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; batı kesimlerde kuzey, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -4°C, 3°C

Karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 10°C

Öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -2°C, 6°C

Öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MERSİN 10°C, 14°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -2°C, 4°C

Öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 4°C

karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ -2°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA -1°C, 4°C

öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AĞRI -2°C, 4°C

öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 0°C, 10°C

öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 10°C

öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu