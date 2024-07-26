Meteoroloji açıkladı: 26 Temmuz 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 26.07.2024 - 08:42

Güncelleme: 26.07.2024 - 08:43

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve diğer 14 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi.

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilcek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yayımlayarak etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

İstanbul ve diğer 14 ilde etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya kıyıları hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Iğdır ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C Az bulutlu ve açık