Meteoroloji açıkladı: 26 Temmuz 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 26 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Verilere göre; İstanbul ve diğer 14 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yayımladı. Etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü yağış nedeniyle yurttaşın dikkatli ve tedbirli olması istendi. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. İşte 26 Temmuz il il hava durumu...
Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve diğer 14 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi.
Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilcek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yayımlayarak etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
İstanbul ve diğer 14 ilde etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya kıyıları hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Iğdır ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
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