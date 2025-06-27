Meteoroloji açıkladı: 27 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatuında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C , 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C , 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C , 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C , 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C , 40°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C , 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C , 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C , 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C , 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C , 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C , 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C , 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C , 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C , 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C , 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C , 30°C

Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutlu

TRABZON °C , 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C , 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C , 26°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C , 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C , 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C , 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C , 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C , 40°C

Az bulutlu ve açık