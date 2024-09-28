Meteoroloji açıkladı: 28 Eylül 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
28 Eylül hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ülkenin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Eylül 2024 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrailli şirket ve Azerbaycan arasında flaş anlaşma!
- Türk heyeti salonu terk ettti!
- Uzun namlulu silahlarla sokakta terör estirdiler!
- Salim Güran'ın hücresi değiştirildi
- Duman dedektörünün içinde buldu, 100 milyon TL kazandı!
- Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?
- Yunus Emre Geçti, karakoldan nasıl firar etti?
- 'Yakın o evi' diye bağıran kişiye hapis cezası
- Her gün yaklaşık 230 bin TL püskürtüyor!
- 'Herkes bilsin, ateşle oynamaktır'