Meteoroloji açıkladı: 3 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 03.08.2024 - 08:20

Güncelleme: 03.08.2024 - 08:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’nin kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 17°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars çevrelerinin, yarın (Cumartesi) öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 27°C

Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 28°C

Öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık