Meteoroloji açıkladı: 3 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 3 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde sıcak havalar etkisini artırarak devam edecek. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’nin kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars çevrelerinin, yarın (Cumartesi) öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 27°C
Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 28°C
Öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- İran, İsrail'den acil 'ayrılma' çağrısı yaptı!
- 13 banka emeklilere özel indirim yapacak
- Olimpiyat Komitesi'nden Imane Khelif açıklaması!
- Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
- Baş döndüren 'karar'sızlık
- Defne Samyeli'den yıllar sonra gelen itiraf!
- Erişim belirsizliğinde yeni gelişme