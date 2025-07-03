Meteoroloji açıkladı: 3 Temmuz 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Yurdun kuzeydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık