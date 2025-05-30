Meteoroloji açıkladı: 30 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve güneydoğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Samsun'un iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege'nin güneydoğusu, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in batısı ile Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay, Alanya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışların Ege'nin güneydoğusu, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in batısı ile Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay, Alanya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırıkkale çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli geçmesi bekleniyor.

BALIKESİR 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 14°C, 25°C

yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 23°C

yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 19°C

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 25°C

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 12°C, 22°C

öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimleri ile Alanya ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 24°C

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 21°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 23°C

yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 22°C

yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Yağışların, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 19°C

Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 18°C

Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 18°C

Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu