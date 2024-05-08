Meteoroloji açıkladı: 8 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 8 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yerini bazı bölgelerde kar yağışına bırakacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde ise yarından itibaren sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 08:35
Meteoroloji açıkladı: 8 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye’nin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin (2000 m) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 8°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu


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