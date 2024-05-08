Meteoroloji açıkladı: 8 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 8 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yerini bazı bölgelerde kar yağışına bırakacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde ise yarından itibaren sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre Türkiye’nin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok
bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve yer yer gök
gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin (2000
m) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve
açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila
4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer
yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu
geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin
ediliyor.
AMASYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı, 2000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerinin yer yer
karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek
kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek
kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
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