Meteoroloji açıkladı: Birden fazla uyarı yaptı!

13 Mart 2022 Pazar, 10:56

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “12 Mart Cumartesi gecesinden itibaren önümüzdeki beş günlük süreçte bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bingöl ve Adıyaman çevresi ile Malatya(Doğanşehir, Pütürge, Doğanyol, Yeşilyurt, Kale) ve Elazığ’ın (Sivrice, Maden, Alacakaya, Arıcak) güney kesimlerinde kuvvetli kar (10-20 cm yeni kar örtüsü), yüksek kesimlerde yoğun kar (20 cm üzeri yeni kar örtüsü) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli lodosla birlikte tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi, soba-baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Çığ ve sel uyarısının da yapıldığı açıklamada, “Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde beklenen yağışlardan dolayı meydana gelmesi beklenen kar erimesi ve ani su- sel baskınlarına karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.