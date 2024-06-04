Yayınlanma: 04.06.2024 - 19:07

Güncelleme: 04.06.2024 - 19:07

Tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Peki, Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman serinleyecek?

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Sıcak hava dalgasının iki gün daha etkili olması bekleniyor. Cumadan itibaren ise sert esecek rüzgar serinlik getirecek.