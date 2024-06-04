Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman serinleyecek?

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Termometreler birçok kentte 40 dereceye dayandı. Bu sıcak hava dalgasının ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor. Peki, Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman serinleyecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 19:07
Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman serinleyecek?
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Tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Peki, Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman serinleyecek?

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Sıcak hava dalgasının iki gün daha etkili olması bekleniyor. Cumadan itibaren ise sert esecek rüzgar serinlik getirecek.


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