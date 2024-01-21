Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
MGM, Doğu ve Güneydoğu'da 10, Doğu Karadeniz'de 5 il için yoğun kar, İç Anadolu'nun iki kenti için ise karla karışık yağmur ve yoğun sağanak, Güney Ege için de fırtına uyarısı yaptı.
Özellikte Doğu, Güneydoğu, Doğu Karadeniz ve iç kesimlerde ağır
kış şartları devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birçok kent için yoğun
kar, karla karışık yağmur ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
MGM'nin yayınladığı uyarılar şöyle:
- Bu gece saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Ağrı ile
kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un
yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri,
Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta
olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar
yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
- Son değerlendirmelere göre; halen Doğu Karadeniz'de yağmur
1600 m üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen
yağışların, zamanla havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon,
Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli
karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar
yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek
ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve
tedbirli olunmalı
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