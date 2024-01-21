Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı

MGM, Doğu ve Güneydoğu'da 10, Doğu Karadeniz'de 5 il için yoğun kar, İç Anadolu'nun iki kenti için ise karla karışık yağmur ve yoğun sağanak, Güney Ege için de fırtına uyarısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 20:42
Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
Abone Ol google-news

Özellikte Doğu, Güneydoğu, Doğu Karadeniz ve iç kesimlerde ağır kış şartları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birçok kent için yoğun kar, karla karışık yağmur ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

MGM'nin yayınladığı uyarılar şöyle:

- Bu gece saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

- Son değerlendirmelere göre; halen Doğu Karadeniz'de yağmur 1600 m üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların, zamanla havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı



Meteoroloji ve Afet Yönetimi haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri meteoroloji haberleri İstanbul kar yağacak mı haberleri istanbul kar yağışı haberleri kar yağışı haberleri

En Çok Okunan Haberler