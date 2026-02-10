Meteoroloji'den o iller için kuvvetli 'kar yağışı' uyarısı!

Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari'nin ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ile düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.