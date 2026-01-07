Meteoroloji'den son dakika kar, fırtına ve sağanak uyarısı: İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu gece saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ve batısı, Çanakkale ve İzmir'de, yarın sabah saatlerinden itibaren Manisa, Aydın, Bursa'nın güneyi, Kütahya'nın batısı ve Muğla'da, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleriyle Konya'nın güney ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel olarak akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi beklenen yağışların Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güneyinde gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 1600 metre rakımın üzerindeki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, Konya-Antalya Yolu Alacabel mevki başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLER İÇİN UYARI

Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

YARIN 63 KENT İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji yarın "Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce" için sarı kodlu uyarıda bulundu.

AKOM’DAN UYARI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına yaşanmasının beklendiği, hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Megakent İstanbul için AKOM, kent genelinde lodosun etkisini artırarak sürdürmesinin, gece saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin görülmesinin ve perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına yaşanmasının beklendiği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olmasının beklendiği hafta başından beri 15- 18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

PERŞEMBE SABAHINDAN İTİBAREN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Bu nedenle, bugün akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgarın güneyli yönlerden (lodos) kuvvetleneceğinin, perşembe (yarın) sabah saatlerinden (08.00) itibaren etkisini arttırarak fırtınanın, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesinin beklendiği beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edildiği ifade edildi.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Hafta başından bu yana 15-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesinin beklendiği, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1-3 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji verdiği verilere göre cuma günü karla karışık yağmur önümüzdeki pazartesi ve salı günü kar ve karla karışık yağmur görülecek. Öte yandan cuma gününe yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.