Bakan Işıkhan'dan ‘en düşük emekli maaşı’ açıklaması: ‘Ortak bir neticeye ulaştık’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ülke TV’de yaptığı açıklamada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak zam oranına çevrilmişken Bakan Işıkhan, sürecin ayrıntılarını paylaştı.

Emekli aylıklarının artışını karara bağlamadan önce Bakanlık olarak etki analizi ve değerlendirmeler yaptıklarını belirten Işıkhan, bütçe kaynaklarına yansımanın ve kaç kişinin etkileneceğinin hesaplandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ortak bir neticeye ulaşıldığını vurgulayan Işıkhan "Ancak burada nihai karar Meclisimizindir. Bunun altını özellikle çizmek isterim" dedi.