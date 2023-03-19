Meteoroloji duyurdu: 15 il için turuncu ve sarı kod uyarısı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 10:06

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 10:06

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) de uyarılar gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji, 15 ilde sağanak yağış beklendiğine dikkat çekerek, turuncu ve sarı kodla uyarıda bulundu.

İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan iller:

Adıyaman

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Batman

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diyarbakır

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Elazığ

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Gaziantep

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Hakkari

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hatay

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Kahramanmaraş

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Kilis

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Malatya

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Mardin

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Osmaniye

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Siirt

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Şanlıurfa

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Şırnak

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

TURUNCU VE SARI KOD UYARISI NEDİR?

Turuncu kod; "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içerir.

Sarı kod ise, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" uyarısında bulunur.