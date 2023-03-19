Meteoroloji duyurdu: 15 il için turuncu ve sarı kod uyarısı
Meteoroloji, 15 il için turuncu ve sarı kod uyarısında bulundu. Deprem bölgesinde kuvvetli yağış beklendiğine dikkat çeken yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.
Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) de uyarılar gelmeye devam ediyor.
Meteoroloji, 15 ilde sağanak yağış beklendiğine dikkat çekerek, turuncu ve sarı kodla uyarıda bulundu.
İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan iller:
Adıyaman
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Batman
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diyarbakır
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Elazığ
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Gaziantep
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Hakkari
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hatay
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Kahramanmaraş
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Kilis
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Malatya
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Mardin
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Osmaniye
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Siirt
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Şanlıurfa
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Şırnak
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
TURUNCU VE SARI KOD UYARISI NEDİR?
Turuncu kod; "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içerir.
Sarı kod ise, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" uyarısında bulunur.
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