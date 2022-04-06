Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 'Normalin üzerinde seyredecek'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahminini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya, Eskişehir ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI
Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Bu gece saatlerine kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
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