Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu paylaştı: Hafta ortasına dikkat

Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahminlere göre, hafta ortasında kar yağışı yurdun iç kesimlerini etkisi altına alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 14:49
Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu paylaştı: Hafta ortasına dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre hafta başından itibaren yağmur yurdun önemli bir bölümünde etkili olacak. Hafta ortasında yağmurun yurdun iç kesimlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Üç büyük kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor.

İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde, Ankara'da ise karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.


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