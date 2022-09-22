Meteoroloji hangi şehirler için uyarı verdi? İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları düşüyor. Serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren yurtta bugün ve yarın hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak

HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esecek.

METEOROLOJİ HANGİ ŞEHİRLER İÇİN UYARI VERDİ?

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, b akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in doğusunda, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren de Antalya Körfezi'nde kuzey yönünden yine 6 ile 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Hem Batı Karadeniz hem de Batı Akdeniz'de fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinde kuvvetli, Sakarya'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

22 EYLÜL 2022 İLLERİN HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30