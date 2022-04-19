Meteoroloji hava sıcaklıklarının artacağı tarihi açıkladı

19 Nisan 2022 Salı, 17:33

Soğuk geçen kış aylarının ardından Nisan ayında da soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkisini sürdürürken; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık hava tahminlerini açıkladı.

MGM'nin 20-26 Nisan tarihleri arası için yayınladığı haritaya göre çarşamba ve perşembe günü sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek.

Cuma gününden sonra ise hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

İşte hava durumu tahminleri:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu dışında kalan yerlerin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.