Meteoroloji saat verdi: 15 kent için 'sarı' alarm! Cuma gününe dikkat...

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; cuma günü yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, 15 il için de "sarı" alarm verilerek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulunuldu. İşte Meteoroloji'den saat verilerek yapılan uyarı ve alarm verilen 15 kent...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:30
Meteoroloji saat verdi: 15 kent için 'sarı' alarm! Cuma gününe dikkat...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

TRAKYA'DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ise yağış yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgar cuma günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde cumartesi öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

15 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen kentlerimiz şöyle: Adana, Ağrı, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kırklareli, Mardin, Siirt, Tekirdağ, Van, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye.



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