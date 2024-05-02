Meteoroloji açıkladı: 2 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 34 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte 2 Mayıs 2024 Perşembe hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre Türkiye’ninkuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok
bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz,
Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve
yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği
tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu
Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri
ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt
genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde
güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen
yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu
Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri
ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden
yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli
rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
MARMARA
Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun
aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor.
EDİRNE 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 16°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 18°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve
Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar çevrelerinde
kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer
kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile
Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın
kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde
kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Eskişehir
hariç) bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 11°C, 21°C
Sabah saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli
olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 24°C
Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması
bekleniyor.
YOZGAT 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde
kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu
ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü
sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü
sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü
sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu
Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.
GÜMÜŞHANE 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması
bekleniyor.
SAMSUN 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması
bekleniyor.
TOKAT 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması
bekleniyor.
TRABZON 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı
sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 16°C
Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 6°C, 20°C
Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 13°C, 22°C
Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 8°C, 18°C
Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve
doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması
bekleniyor.
GAZİANTEP 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
SİİRT 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması
bekleniyor.
ŞANLIURFA 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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