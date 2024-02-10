Meteoroloji saat verdi: Güney Ege için 'fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:42

Güncelleme: 10.02.2024 - 13:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.