Meteoroloji saat verdi: Güney Ege için 'fırtına' uyarısı!
Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren Güney Ege'de kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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