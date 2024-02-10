Meteoroloji saat verdi: Güney Ege için 'fırtına' uyarısı!

Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren Güney Ege'de kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:42
Meteoroloji saat verdi: Güney Ege için 'fırtına' uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


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