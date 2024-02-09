Meteoroloji tarih verdi... İstanbul için 'fırtına' uyarısı yapıldı!

Meteoroloji yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve bu illerin yüksek kesimlerindeyse zaman zaman kısa süreli fırtına beklendiğini aktardı.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:47
Meteoroloji tarih verdi... İstanbul için 'fırtına' uyarısı yapıldı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına; Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, bu illerin yüksek kesimlerindeyse zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.


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