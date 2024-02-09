Meteoroloji tarih verdi... İstanbul için 'fırtına' uyarısı yapıldı!
Meteoroloji yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve bu illerin yüksek kesimlerindeyse zaman zaman kısa süreli fırtına beklendiğini aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına; Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, bu illerin yüksek kesimlerindeyse zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'