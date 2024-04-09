Meteoroloji saat verdi... İki il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Malatya ve Elazığ çevresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden itibaren artarak, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yurttaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
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