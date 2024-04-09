Meteoroloji saat verdi... İki il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:15
Meteoroloji saat verdi... İki il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Abone Ol google-news

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Malatya ve Elazığ çevresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden itibaren artarak, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yurttaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.


Baskın haberleri Elazığ haberleri Fırtına haberleri Malatya haberleri meteoroloji haberleri Rüzgar haberleri yağış haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 9 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 9 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Özhaseki açıkladı: Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı

Bakan Özhaseki açıkladı: Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı
Batman'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Batman'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 8 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 8 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden iddia! Metin Akpınar kızının fakirlik belgesinin iptalini istedi!

Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden iddia! Metin Akpınar kızının fakirlik belgesinin iptalini istedi!
Yozgat'ta bir okulda boş zarf ve yırtılmış oy pusulaları bulundu

Yozgat'ta bir okulda boş zarf ve yırtılmış oy pusulaları bulundu
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış geliyor! 9 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış geliyor! 9 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Hatay’da oldubittiye itiraz etmek için YSK önüne gitti: ‘Ölülere oy attırılmış’

CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Hatay’da oldubittiye itiraz etmek için YSK önüne gitti: ‘Ölülere oy attırılmış’
Survivor Poyraz’dan elendikten sonra ilk paylaşım

Survivor Poyraz’dan elendikten sonra ilk paylaşım
CHP'den Genel Başkan Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP'den Genel Başkan Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?