Batman'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Batman'da sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı.
Batman'da dün geceden itibaren aralıksız süren yağış, bazı sokak ve caddelerde su baskınlarına neden oldu
Bayındır Mahallesi'nde kanalizasyon hattından su taştı, araçlar caddede ilerlemekte zorlandı.
Ekipler, su baskını yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.
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