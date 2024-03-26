Batman'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Batman'da sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:07
Batman'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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Batman'da dün geceden itibaren aralıksız süren yağış, bazı sokak ve caddelerde su baskınlarına neden oldu

Bayındır Mahallesi'nde kanalizasyon hattından su taştı, araçlar caddede ilerlemekte zorlandı.

Ekipler, su baskını yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.


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