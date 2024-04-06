Bakan Özhaseki açıkladı: Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 9 günlük tatil boyunca ülke genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağının tahmin edildiğini belirterek, yola çıkacak sürücüleri uyardı.

DHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:05
Bakan Özhaseki açıkladı: Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı
Abone Ol google-news

Bakan Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu açıkladı. Özhaseki, hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti.

Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir.

Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın 1'inci günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin; bayramın 2'nci günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, bayramın 3'üncü günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

Bayramda hava durumu tahmini 3 büyük ilde ise şöyle:

"Ankara; genellikle parçalı bulutlu, Cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak. İstanbul; genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek. İzmir; genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak." 


ramazan bayramı haberleri Bayram tatili haberleri bayram haberleri yağış haberleri sağanak yağış haberleri şiddetli yağış haberleri Kuvvetli yağış haberleri aşırı yağış haberleri sağanak haberleri kuvvetli sağanak haberleri

İlgili Haberler

Kars'ta kar yağışı... 47 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta kar yağışı... 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı
İstanbul'da beklenen fırtına ve yağış etkili oluyor

İstanbul'da beklenen fırtına ve yağış etkili oluyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
CHP'den Hatay kararına tepki: 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'

CHP'den Hatay kararına tepki: 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'
Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!

Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!
Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!

Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 6 Nisan 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 6 Nisan 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika... HSK'den 'Abdullah Zeydan' kararını veren mahkemeye inceleme

Son Dakika... HSK'den 'Abdullah Zeydan' kararını veren mahkemeye inceleme
İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!

İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!