Bakan Özhaseki açıkladı: Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:05

Güncelleme: 06.04.2024 - 11:05

Bakan Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu açıkladı. Özhaseki, hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti.

Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir.

Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın 1'inci günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin; bayramın 2'nci günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, bayramın 3'üncü günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

Bayramda hava durumu tahmini 3 büyük ilde ise şöyle:

"Ankara; genellikle parçalı bulutlu, Cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak. İstanbul; genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek. İzmir; genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak."