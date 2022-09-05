Meteoroloji saat verdi: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.

AA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:52
Meteoroloji saat verdi: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.


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