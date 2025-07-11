Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uzmanlar tarih verip, uyardı... Bu kez Ege'yi etkisi altına alacak!

Uzmanlar tarih verip, uyardı... Bu kez Ege'yi etkisi altına alacak!

11.07.2025 14:14:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Uzmanlar tarih verip, uyardı... Bu kez Ege'yi etkisi altına alacak!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi'nde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren artabileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren Ege Bölgesi genelinde artarak, mevsim normallerinin kuzey kesimlerde 2 ila 3, güney kesimlerde 4 ila 5 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

12 Temmuz ila 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklığının İzmir'de 39, Aydın'da 41, Manisa'da 40, Balıkesir'de 35 ve Çanakkale'de 35 derece olacağı bildirildi.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere yurttaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İlgili Konular: #meteoroloji #Ege Bölgesi #Sıcaklık

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 11 Temmuz 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 11 Temmuz 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgârın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Kavurucu sıcaklarda buzla serinlemek isteyenler dikkat: 'Yarar sağlayalım derken zarar verebilirsiniz'
Kavurucu sıcaklarda buzla serinlemek isteyenler dikkat: 'Yarar sağlayalım derken zarar verebilirsiniz' Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklara karşı uyarırken uzmanlar sıcak çarpmaları ve özellikle sıcaklarda çalışanlar olmak üzere vatandaşların serinlemek için buz kullanmasıyla ilgili bilgi verdi.
Dikkat! Sıcak hava unutkanlık ve sinirlilik sebebi olabilir
Dikkat! Sıcak hava unutkanlık ve sinirlilik sebebi olabilir Artan sıcaklıkların yalnızca fiziksel rahatsızlıklara değil, zihinsel bütünlüğü tehdit eden dalgalanmalara da zemin hazırladığını belirten Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, “Sıcak havalarda vücut, gece boyunca yeterince soğuyamadığı için uykuya dalma süresi uzar, uyku evreleri bozulur, dinlendirici derin uyku azalır. Bu durum ertesi gün sinirlilik, kaygı, konsantrasyon düşüklüğü ve unutkanlıkla kendini gösterir” dedi.