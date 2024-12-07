Meteoroloji tarih verdi... Gök gürültülü sağanak uyarısı!

Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi... Gök gürültülü sağanak uyarısı!
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AA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 15:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın'da, yarın ilk saatlerden itibaren ise Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli, Muğla merkez ve doğusunda da çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #kuvvetli sağanak #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji

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