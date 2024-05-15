Meteoroloji tarih verdi: Havalar ısınıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak.
MGM verilerine göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacak.
Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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