Meteoroloji tarih verdi: Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu. Fırtınanın Pazartesi günü etkisini kaybedeceği aktarıldı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde bölge genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Etiketler: #Fırtına #meteoroloji #Marmara #Ege
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