Meteoroloji tarih verdi: Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 14:24

Güncelleme: 30.11.2024 - 14:24

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde bölge genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.