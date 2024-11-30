Meteoroloji tarih verdi: Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu. Fırtınanın Pazartesi günü etkisini kaybedeceği aktarıldı.

Meteoroloji tarih verdi: Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı
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AA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 14:24

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde bölge genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.


Etiketler: #Fırtına #meteoroloji #Marmara #Ege

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