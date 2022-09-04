Meteoroloji tarih verdi, uyardı: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşlar uyarıldı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Rüzgarın yarın (05.09.2022 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Orta Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75 km/sa) yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 06.09.2022 Salı günü gece geç saatlerden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
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