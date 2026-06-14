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Meteoroloji tarih verdi: Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji tarih verdi: Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

14.06.2026 09:16:00
Güncellenme:
ANKA
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Meteoroloji tarih verdi: Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yurttaşları uyardı.
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Yaz yağmurları kuvvetli şekilde devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini kaydetti.

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. 

Öte yandan MGM, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3-5 derece artacağını, doğu kesimlerde ise 5-7 derece azalacağını açıkladı.

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