Meteoroloji uyardı: 4 ile kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz'deki 4 il için bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
MGM verilerine göre, Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Ordu'nun doğusu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Öte yandan, bugün ve yarın Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.
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