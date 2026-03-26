Meteoroloji uyardı: Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

26.03.2026 16:05:00
İHA
Ege Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak, rüzgarın saatte 75 km’ye ulaşması bekleniyor.

Ege Denizi’nde rüzgarın yarın öğlen saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kuzey Ege’nin güneyinde rüzgarın, yarın (27.03.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (27.03.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

