Meteoroloji uyardı: Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde rüzgarın yarın öğlen saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kuzey Ege’nin güneyinde rüzgarın, yarın (27.03.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (27.03.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.