Meteoroloji uyardı: İstanbul başta olmak üzere 25 ilde sağanak yağış alarmı
Meteoroloji 23 Mart hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bugün Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya’nın batı ilçelerinde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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