Meteoroloji uyardı... Karadeniz'de fırtına etkili olacak!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:26

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu ve Batı Karadeniz'de, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esecek.

Fırtına, Batı Karadeniz'de yarın gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de ise Cumartesi ilk saatlerde etkisini kaybedecek.