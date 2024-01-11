Meteoroloji uyardı... Karadeniz'de fırtına etkili olacak!

Meteoroloji'nden yapılan uyarılara göre; Doğu ve Batı Karadeniz'de fırtına etkili olacak. Fırtınanın Cumartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:26
Meteoroloji uyardı... Karadeniz'de fırtına etkili olacak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu ve Batı Karadeniz'de, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esecek.

Fırtına, Batı Karadeniz'de yarın gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de ise Cumartesi ilk saatlerde etkisini kaybedecek.


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