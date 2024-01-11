Meteoroloji uyardı... Karadeniz'de fırtına etkili olacak!
Meteoroloji'nden yapılan uyarılara göre; Doğu ve Batı Karadeniz'de fırtına etkili olacak. Fırtınanın Cumartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu ve Batı Karadeniz'de, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esecek.
Fırtına, Batı Karadeniz'de yarın gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de ise Cumartesi ilk saatlerde etkisini kaybedecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP 240 adayını açıklandı!
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- 152 yıllık Alman devi de Türkiye'den çekildi
- Kartalları sırtında taşıyan Nazlı