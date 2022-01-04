Meteoroloji uyardı: Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerine yoğun kar yağışı bekleniyor

04 Ocak 2022 Salı, 15:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin’in yüksek bölgelerinde yoğun kar yağışı yaşanacağı uyarısı yaptı. Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”