Meteoroloji uyardı: Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerine yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin’in yüksek bölgelerinde yoğun kar yağışı yaşanacağı uyarısı yaptı. Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
- İBB'ye teftişi bakın kim yapacak?
- Tütüncü yolcu Yiğit Bulut mu?
- Erdal Özyağcılar'dan üzen haber
- Meteoroloji'den kritik uyarı, gün verdi
- Haber alınamıyordu: Ünlü yıldız ölü bulundu