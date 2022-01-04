Meteoroloji uyardı: Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerine yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

ANKA
04 Ocak 2022 Salı, 15:32
Meteoroloji uyardı: Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerine yoğun kar yağışı bekleniyor
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin’in yüksek bölgelerinde yoğun kar yağışı yaşanacağı uyarısı yaptı. Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler