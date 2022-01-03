Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel, heyelan ve çığ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artmasıyla karların hızlı erimesine bağlı oluşabilecek sel, su baskını, heyelan ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yılın ilk günlerinde yurdu etkileyen yağışlı ve soğuk havanın, yarın Batı Karadeniz'in kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bırakarak yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
YARIN BAŞLAYACAK
Yarın batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Müdürlük ayrıca, artan sıcaklıklarla birlikte mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu
- Dolar/TL'de korkutan öngörü
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi
- 'Erdoğan şiirden mahkûm olmadı'
- Meteoroloji il il açıkladı