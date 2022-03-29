Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 5-10 derece birden artacak!
Günlerdir soğuk hava etkisi altında olan Türkiye genelinde çarşamba gününden itibaren sıcak hava etkili olacak. Meteoroloji, 29 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre sıcaklıklar 5 ilâ 10 derece yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının, Salı günü doğu bölgelerimizde, Çarşamba gününden itibaren de ülkemiz genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ilâ 10 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.
KAR ÖRTÜSÜNÜN KALDIĞI BÖLGELERE UYARI
Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak, başta kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batısı ile Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce dışında bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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